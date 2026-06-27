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Küresel zehir taciri yakayı ele verdi! İstihbarat MİT'ten paketleme polisten

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Küresel zehir taciri yakayı ele verdi! İstihbarat MİT'ten paketleme polisten

MİT tespit etti, kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı.

#1
Foto - Küresel zehir taciri yakayı ele verdi! İstihbarat MİT'ten paketleme polisten

Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı, MİT'in tespitinin ardından Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

#2
Foto - Küresel zehir taciri yakayı ele verdi! İstihbarat MİT'ten paketleme polisten

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu D.M. isimli şüphelinin yeri tespit edildi.

#3
Foto - Küresel zehir taciri yakayı ele verdi! İstihbarat MİT'ten paketleme polisten

Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi.

#4
Foto - Küresel zehir taciri yakayı ele verdi! İstihbarat MİT'ten paketleme polisten

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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