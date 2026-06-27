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Gündem Fondaşlar iyice zıvanadan çıktı! Özel’e Kılıçdaroğlu’nu tokatlattılar!
Gündem

Fondaşlar iyice zıvanadan çıktı! Özel’e Kılıçdaroğlu’nu tokatlattılar!

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Fondaşlar iyice zıvanadan çıktı! Özel’e Kılıçdaroğlu’nu tokatlattılar!

Mutlak butlan kararıyla CHP yönetiminden uzaklaştırılan Özgür Özel yönetiminin maaşa bağlayıp paraya alıştırdığı fondaş medya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine her geçen gün daha fazla saldırıyor.

Son olarak 78 yaşındaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Özgür Özel’in tokatladığı bir animasyonu marifetmiş gibi yayınlayan fondaş isimler tepki çekti.

“BU GAZETECİLİK Mİ?”

Sözcü Gazetesi Yazarı Sultan Uçar’ın paylaştığı çirkin görüntülere sosyal medya hesabından sert tepki gösteren CHP İletişim Koordinatörü Dr. Ali Haydar Fırat, “Sadece mesleklerini yapmalarını ve mesleki onur ve haysiyetlerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Peki bu gazetecilik mi?”

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