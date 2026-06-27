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Gündem Türkiye genelinde 48 farklı operasyon! Çete üyeleri evlerinden alındı!
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Türkiye genelinde 48 farklı operasyon! Çete üyeleri evlerinden alındı!

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Türkiye genelinde 48 farklı operasyon! Çete üyeleri evlerinden alındı!

Türkiye genelinde yasa dışı silah, uyuşturucu ticareti, tefecilik, göçmen kaçakçılığı ve motosikletli silahlı çeteleri hedef alan 34 il merkezli eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Düzenlenen 48 farklı operasyon kapsamında toplamda 1037 zanlı hakkında adli işlem başlatılırken, İstanbul ayağındaki yakalamalarda Daltonlar suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 33 şüpheli de gözaltına alındı.

Organize suç örgütleri ile mücadele kararlılıkla sürüyor. Emniyet ve jandarma birimleriyle koordinasyon içerisinde dün sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti, tefecilik, göçmen kaçakçılığı yapan örgütler, yeni nesil motosikletli silahlı çeteler ile çok sayıda suç kaydı olduğu için halkı tehdit ve şiddetle sindiren şüphelilere ağır darbe vuruldu. 48 ayrı operasyonda 1037 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 549'u yakalandı.

 

53 Cumhuriyet başsavcılığının koordinesinde, 24 ilde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçuna yönelik 35 operasyon yapıldı, 1037 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Şüphelilerden 549'u gün içinde gözaltına alındı. Örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik de 10 Cumhuriyet başsavcılığının koordinesinde, 10 ilde 13 operasyon gerçekleştirildi, 130 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

İstanbul’da gözaltına alınanlar arasında Daltonlar’la bağlantılı 33 şüpheli de yer aldı.

 

BAKAN GÜRLEK: İZİN VERMEYECEĞİZ

Operasyonları yargı teşkilatının süratli refleksi, kolluk birimlerinin sahadaki etkinliği ve kurumlar arasındaki güçlü koordinasyonun açık göstergesi olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz.”

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Yorumlar

Mehmet

Milletimizin, dinimizin ve vatanımızın güvenliği için yapılan bu operasyonları yürekten takdir ediyorum. Emniyet güçlerimiz, milletimize hizmet etmelerini en üst düzeyde yerine getirerek şehrlerimizi huzursuz etmeye çalışan çetelerden arındırıyorlar. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de vurguladığı gibi, bu mücadelede kararlı ve asla vazgeçmeyen bir tavır sergiliyoruz. Özellikle Daltonlar ile bağlantısı olanların gözaltına alınması beni çok sevindirdi. İşte böyle güçlü ve adil bir Türkiye'ye ihtiyacımız var! Allah ülkemizi ve milletimizi korusun.

Ali

En az 15 sene hapiste kalmalılar.
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