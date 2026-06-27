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Yerel Bursa'da korkutan yangın! Ekipler olay yerinde
Yerel

Bursa'da korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

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Bursa'da korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

Bursa'da buğday tarlalarında yangın çıktı. Ekipler alevlerin büyümemesi ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, küçük bir alanda yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlerin kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda itfaiye ve iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışmaların yoğun şekilde devam ediyor.

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