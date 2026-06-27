Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi Belediyeler ‘Ekrem tarzı’ kreş açamayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

"Kamu kurum ve kuruluşları tarafından milletimize hizmet vermek üzere hayata geçirilen ve geçirilecek kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerini netleştirdik." ifadesini kullanan Göktaş, yönetmeliğe ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Çocuklarımızın güvenliği, sağlığı ve gelişimini koruyacak fiziki ve kurumsal standartları belirledik. Kurum personelinin niteliklerine ilişkin kriterleri düzenledik. İl müdürlüklerimiz aracılığıyla düzenli izleme ve denetim sistemlerini devreye aldık. Evlatlarımızın güvenliğini riske atan durumlar için yaptırım ve kapatma hükümlerini getirdik. Kuruluşlara, personele ve hizmet alan çocuklarımıza ilişkin verilerin merkezi bilişim sistemi üzerinden takip edilmesini sağladık. Güzel yavrularımıza ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun."

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü personelinin sahadaki incelemeleri sonucunda, belediyelere bağlı kreşlerde, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve eğitim - öğretim faaliyetlerinin yapıldığı tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilen talepte, Anayasa Mahkemesi'nin 24 Ocak 2007 tarihli "Belediyeler okul öncesi eğitim kurumları açabilir" bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ettiğine ilişkin kararı hatırlatıldı.

Bu bildirimden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çatısı altındaki Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün, 'İzinsiz Eğitim Faaliyetleri Hakkında' konu başlığı ile hazırladığı metinde şu ifadelere yer verildi:

"5580 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ile mevcut yerler hakkında mezkûr hükümlere göre hareket edilmesi hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle arz ederim."