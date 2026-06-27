  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İBB yöneticisini kaçırma olayında yeni görüntüler! İşte an be an takip cihazını takma anı Özgür ve yandaşlarına kurultay kapısı kapandı! İstinaf Özel ve destekçilerinin başvurusunu bir kez daha reddetti! İsrail’in sözde ermeni soykırımı adımına ASİMED’den sert tepki! "Katliam dosyasını dünyaya gönderiyoruz" İşgal topraklarında konuşlanmışlardı! ABD savaş uçakları defolup gidiyor Trans öğretmen rezaletinde tepkiler sonuç verdi: LGBT dostu sapık da müdür de kovuldu Yılmaz’dan, İsrail’in sözde Ermeni soykırımını tanıma girişimine tepki! Gazze'deki soykırımı örtmeye yönelik provokasyon Batı’nın homo aşkı bitmiyor! Dünya Kupası’nda da sapkınlık propagandası Askeri iletişim kuruldu Kırmızı telefon hattı NATO Zirvesi öncesi operasyon! Tutuklanan akademisyen bakın kim çıktı Türkiye’de intihar bilançosu gizlenen hakikatleri ortaya çıkardı! 6284 ve süresiz nafaka kıskacı erkekleri ölüme sürüklüyor!
Siyaset Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi Belediyeler ‘Ekrem tarzı’ kreş açamayacak
Siyaset

Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi Belediyeler ‘Ekrem tarzı’ kreş açamayacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi Belediyeler ‘Ekrem tarzı’ kreş açamayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

"Kamu kurum ve kuruluşları tarafından milletimize hizmet vermek üzere hayata geçirilen ve geçirilecek kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerini netleştirdik." ifadesini kullanan Göktaş, yönetmeliğe ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Çocuklarımızın güvenliği, sağlığı ve gelişimini koruyacak fiziki ve kurumsal standartları belirledik. Kurum personelinin niteliklerine ilişkin kriterleri düzenledik. İl müdürlüklerimiz aracılığıyla düzenli izleme ve denetim sistemlerini devreye aldık. Evlatlarımızın güvenliğini riske atan durumlar için yaptırım ve kapatma hükümlerini getirdik. Kuruluşlara, personele ve hizmet alan çocuklarımıza ilişkin verilerin merkezi bilişim sistemi üzerinden takip edilmesini sağladık. Güzel yavrularımıza ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun."

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü personelinin sahadaki incelemeleri sonucunda, belediyelere bağlı kreşlerde, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve eğitim - öğretim faaliyetlerinin yapıldığı tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilen talepte, Anayasa Mahkemesi'nin 24 Ocak 2007 tarihli "Belediyeler okul öncesi eğitim kurumları açabilir" bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ettiğine ilişkin kararı hatırlatıldı.

Bu bildirimden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çatısı altındaki Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün, 'İzinsiz Eğitim Faaliyetleri Hakkında' konu başlığı ile hazırladığı metinde şu ifadelere yer verildi:

"5580 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ile mevcut yerler hakkında mezkûr hükümlere göre hareket edilmesi hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle arz ederim."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın hayata geçirdiği Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği ile milletimize hizmet veren kreşlerde güvenlik, sağlık ve eğitim standartları belirlenerek çocuklarımızın geleceği için büyük bir adım atılmıştır. Bu yönetmelik, belediyelerin izinsiz faaliyetler yapmasını engelleyecek ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara uygun bir uygulamaya kavuşturmuştur. Çocuklarımızı riske atan durumlar karşısında yaptırım hükümleri ile de çocuklarımızın güvenliği sağlanmaya çalışılıyor, bu da bizi rahatlatıyor. Milletimize hizmet eden bu yönetmeliğin hayırlı olmasını diliyorum.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23