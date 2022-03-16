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Dünya O bölgede dolmuş şoförleri karakol bastı!
Dünya

O bölgede dolmuş şoförleri karakol bastı!

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde dolmuş şoförleri karakol basıp, nezaretteki meslektaşlarını çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 15:03:00 -
O bölgede dolmuş şoförleri karakol bastı!

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde, bir grup dolmuş şoförü, karakol basarak, burada tutulan iki meslektaşlarını polisin elinden aldı.

News24'ün haberine göre, Cape Town'da yaklaşık 40 dolmuş şoförü, sahte evrak bulundurmaktan gözaltına alınan iki meslektaşını kurtarmak için Philipi bölgesindeki karakolu bastı.

Saldırganlar, meslektaşlarının salıverilmesi taleplerinin reddedilmesinin ardından, polis memurlarını etkisiz hale getirip, gözaltındaki arkadaşlarını da alarak olay yerinden uzaklaştı.

Saldırganlar ve karakoldan çıkarılan iki şoför henüz yakalanamazken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. (AA)

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