O bölge için çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesinin bulunduğunu belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesinin bulunduğunu belirtti.
MGM'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor.
Açıklamada, oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (İLKHA)