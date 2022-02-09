O belediye başkanından tuhaf çıkış: 'Peynir, eroinden farksız'

New York Belediye Başkanı Eric Adams, peyniri eroine benzettiği saçma açıklamasıyla gündeme oturdu.

"Gıda bir uyuşturucu gibidir" diyen Adams, "Aslında araştırmalar sizi uyuşturucuya teşvik eden beyin (hormon) seviyelerinin, sizi yemeğe de aynı şekilde bağımlı hale getirdiğini gösteriyor. Gıda bağımlılık yapar. Birine eroin verin ve bir odaya koyun, bir diğer kişi ise peynir bağımlısı. Onu da başka bir odaya koyun. Sonra dönüp baktığınızda hangisinin eroin, hangisinin peynir bağımlısı olduğunu söylemeniz için size meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.

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