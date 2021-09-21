O anne HDP/PKK’ya isyan etti: Hangi HDP milletvekilinin çocuğu dağda?

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 750'nci gününe girdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eylemde yer alan Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini söyledi.

Kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini belirten anne Koç, "2013'te 4 HDP ve PKK milisleri evladımı götürdü. 8 yıldır aramadığım sormadığım kapı kalmadı, şimdiye kadar kızımdan hiç haber alamadım öldü mü kaldı mı bilmiyorum. HDP ve PKK'dan kızımı istiyorum artık yeter çocuklarımızı bize göndersin. 8 yıldır ne düğünümüz var ne de bayramımız, 8 yıldır evimde taziye var. 40 yıldır bu fakir fukara çocuklarını dağa götürüp öldürüyor, ellerine ne geçti ne kazandırlar yazık günah değil mi bu anneler her gün ağlıyor. Hangi HDP milletvekilinin çocukları dağda, neden hep fakir fukara çocukları dağda ölüyor, 15 yaşındaki kızları dağa götürüyorlar. Kızım orası senin yerin değil” dedi.