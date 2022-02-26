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Spor Nwakaeme sözleşme uzatacak mı?
Spor

Nwakaeme sözleşme uzatacak mı?

Süper Lig'de açık ara lider konumda bulunan Trabzonspor'da, yıldız futbolcu Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Nijeryalı yıldızın transferde kararını verdiği ve menajerine de buna uygun adım atması gerektiğini söylediği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 15:56:00 -
Nwakaeme sözleşme uzatacak mı?

Süper Lig'de açık ara lider konumda bulunan Trabzonspor'da, yıldız futbolcu Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Nijeryalı yıldızın transferde kararını verdiği ve menajerine de buna uygun adım atması gerektiğini söylediği ifade edildi. 

Süper Lig lideri Trabzonspor'un 3 sezon önce İsrail liginden kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme, bordo-mavili forma ile dikkat çekici bir performans sergiledi.

Geldiğinden bu yana sergilediği göz alıcı performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlamayan Nwakaeme'ye Arap yarım adasından 3 teklifin olduğu ancak tecrübeli futbolcunun bu önerilere 'hayır' dediği belirtildi.

Trabzonspor yönetiminin Nwakaeme'nin menajeriyle ön görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenilirken kısa bir süre içerisinde yeni sözleşmenin imzalanmasının beklendiği aktarıldı.

Trabzonspor'da kalma konusunda bir tereddüt yaşamayan Nwakaeme, bordo-mavili takımda bu sezon ligde çıktığı 21 maçta 9 gol attı 9 da asist yapma başarısı gösterdi.

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