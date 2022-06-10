Nwakaeme imzalamazsa Cornelius'un arkadaşı gelecek!

Nwakaeme ile yolları ayırma ihtimali bulunan Trabzonspor, 21 yaşındaki sol açık Mikkel Damsgaard'ı transfer hedefleri arasına ekledi. Bonservisi epeyce tuzlu olan oyuncunun kiralanması gündemde.



Sözleşmesini bir türlü yenilemeyen Anthony Nwakame'nin gitme ihtimalini göz önünde bulunduran bordo-mavililer en az onun kadar yetenekli bir isim arıyor.

Trabzonsporlu yöneticiler, bu kapsamda Danimarkalı sol açık Mikkel Damsgaard'ı listesine ekledi.

Cornelius'tan da olumlu rapor alan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Serie A'da Sampdoria formasıyla iyi bir sezon geçirmeyen 21 yaşındaki futbolcuyu takıma kazandırmak istiyor.

Kiralanma formülü de masada

Daha önce Parma'da oynarken sadece 1 gol atabilen Cornelius, Süper Lig'de bu sezon 17 gol atmayı başarırken benzer bir patlamayı da Damsgaard'ın yapması bekleniyor. 21 yaşındaki oyuncu da tıpkı vatandaşı gibi yeni bir hikaye yazmayı amaçlıyor.

Bordo-mavililer piyasa değeri 15 milyon euro olan Damsgaard'ı daha uygun bir bonservis bedeliyle almaya çalışacak ancak en kötü ihtimalle kiralanma formülü de masada olacak.

Damsgaard geçen sezon sadece 11 maçta oynarken gol veya asist katkısı veremedi.