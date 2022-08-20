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Spor Nwakaeme ilk ipucunu verdi bile…
Spor

Nwakaeme ilk ipucunu verdi bile…

Ümraniyespor galibiyetiyle sevinen Galatasaray'da bir iyi haberde transferde geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk "En az 3 transfer yapacağız" ifadelerini kullanırken, transferin ilk sırasında bulunan Nwakaeme'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı golcü bir otelde Galatasaray maçını izlerken fotoğraflanırken, 33 yaşındaki oyuncunun imza için İstanbul'da olduğu ve resmi açıklamanın an meselesi olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 17:21:00 -
Nwakaeme ilk ipucunu verdi bile…

Ümraniyespor galibiyetiyle sevinen Galatasaray'da bir iyi haberde transferde geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk "En az 3 transfer yapacağız" ifadelerini kullanırken, transferin ilk sırasında bulunan Nwakaeme'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı golcü bir otelde Galatasaray maçını izlerken fotoğraflanırken, 33 yaşındaki oyuncunun imza için İstanbul'da olduğu ve resmi açıklamanın an meselesi olduğu iddia edildi.

Yeni sezonda mutlak şampiyon olarak hasrete son vermek isteyen Galatasaray son oynadığı Ümraniyespor mücadelesinden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltmişti. Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk hedefi için tranfer temaslarını da sürdürürken, Okan Buruk karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada en az 3 transfer daha yapacaklarını söyleyerek taraftarları heyecanlandırmıştı.

Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor'dan ayrılan ve serbest statüde bulunan Nwakaeme ile yakından ilgilendiği bilinirken, tecrübeli oyuncu için yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın listenin en başına yazdığı isim olan Nijeryalı golcü İstanbul'da bir otelde arkadaşıyla Ümraniyespor-Galatasaray karşılaşmasını izlerken görüntülendi.

Radyogol'e göre; Sarı-Kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği Nwakaeme transferinde mutlu sona ulaşıldı. Galatasaray 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.

 

 


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