  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Depremzedelerle alay ediyordu! AK Parti'den Eda Ece'ye tokat gibi cevap

'Türkiye pahalandı' diye isyan ediyorlardı! Rus yetkililerin büyük oyunu deşifre oldu

Rusya'dan Türkiye'ye turist patlaması! Türkiye'den kritik hamle: Alman ve Ruslardan! Talep yağıyor

Hafize Gaye Erkan'ın isminde bomba detay

Besle kargayı oysun gözünü

Döviz kuru hakkında ne düşünüyorsun? "Evlenecek bayan bulamıyorum."

Alman devi Türkiye konusunda neye uğradığını şaşırdı! Talep yağıyor

Rusya devlet kanalı ikiye bölündü... Erdoğan mı İmamoğlu mu... Selçuk Bayraktar'ın adı nasıl geçti

Almanya'dan on milyonlarca Euro'luk hamle! En kritik parçayı Türkiye'de üretmek için apar topar harekete geçtiler

Altının fiyatı 1.481 lira: Para piyasasında gözler FED'ten gelecek kritik veride! Açıklamaya ramak kaldı
Dünya Nusret’e büyük şok! Restoranı kapatıldı
Dünya

Nusret’e büyük şok! Restoranı kapatıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-14 14:31:00 - 2023-06-14 14:34:43
Nusret’e büyük şok! Restoranı kapatıldı

“Sosyete kasabı” Nusret Gökçe’nin yüksek fiyatları nedeni ile sık sık gündem olan New York’ta açtığı restoranı kapandı. Aynı restoran ete elle dokunulduğu için daha önce uyarı almıştı.

Dünyanın birçok yerinde restoranları bulunan Nusret, ABD’nin New York kentinde hüsrana uğradı. Dünyanın birçok yerinde restoranları bulunan Nusret, ABD’nin New York kentinde tutunamadı.

"Çıplak elle ete dokundu"

Sürekli sosyal medyada eti tokatlayıp çıplak elleriyle eti şekilden şekle sokan sosyete kasabına dur dediler.

New York Belediyesi Sağlık Departmanı, bu gerekçe ile restoranı kapadı.

Üç yıl önce ‘New York’un en kötü restoranı’ seçilen ve ‘sinek avlayan’ burgerci kapanmak zorunda kaldı.

Guardian’da yer alan habere göre, üç yıl önce ‘New York’un en kötü restoranı’ seçilen ve ‘sinek avlayan’ burgerci kapanmak zorunda kaldı. Restoranda 99 dolara satılan milkshake ve 100 dolara satılan altın kaplama burgerler çok konuşulmuştu. Restoran ayrıca, New York Belediyesi Sağlık Departmanı'nın ‘ete çıplak elle dokunma’ soruşturmasına da maruz kalmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Restoran ayrıca, New York Belediyesi Sağlık Departmanı'nın ‘ete çıplak elle dokunma’ soruşturmasına da maruz kalmıştı.
Nusret’in ABD’de Las Vegas, Dallas, Los Angeles ve Boston gibi şehirlerde de işletmesi bulunuyor.

Nusret sözünü tuttu! Dekontu Türkiye ile paylaştı
Nusret sözünü tuttu! Dekontu Türkiye ile paylaştı

Medya

Nusret sözünü tuttu! Dekontu Türkiye ile paylaştı

Nusret'ten kadın çalışana skandal talep! ABD bu haberle çalkalanıyor
Nusret'ten kadın çalışana skandal talep! ABD bu haberle çalkalanıyor

Medya

Nusret'ten kadın çalışana skandal talep! ABD bu haberle çalkalanıyor

31 Mayıs 2008: Mimar/Minyatür Sanatçısı Nusret Çolpan'ın vefatı
31 Mayıs 2008: Mimar/Minyatür Sanatçısı Nusret Çolpan'ın vefatı

Tarih

31 Mayıs 2008: Mimar/Minyatür Sanatçısı Nusret Çolpan'ın vefatı

Nusret'e beklemediği yerden tokat! Davalar yolda
Nusret'e beklemediği yerden tokat! Davalar yolda

Gündem

Nusret'e beklemediği yerden tokat! Davalar yolda

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23