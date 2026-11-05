Nuriye Teyze'nin 11 yıllık yol arkadaşı: Ümraniye Belediyesi

Tek başına yaşayan Nuriye Teyze, belediyenin sağladığı maddi ve manevi katkılarla kendisini yalnız hissetmiyor. Belediye tarafından işitme cihazı da temin edilen Nuriye Vatan’ın günlük yaşamı kolaylaştırıldı.

Dokuz yıl önce eşini kaybeden, evladı ve yakını bulunmayan Nuriye Vatan, yaşamını yaşlılık aylığı ve sosyal yardımlarla sürdürüyor. Kirada oturan Nuriye Teyze’nin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ümraniye Belediyesi, 11 yıldır kendisiyle yakından ilgileniyor. Bugün de işitme cihazına kavuşan Nuriye Teyze’nin mutluluğu yüzüne yansırken, belediyenin sağladığı bu hizmet günlük yaşamını kolaylaştıran önemli bir katkı oldu. Temel ihtiyaçlarından sosyal desteklere kadar pek çok konuda yanında olunan Nuriye Vatan, belediyenin sunduğu hizmetlerle hayatını daha güvenli ve huzurlu bir şekilde sürdürüyor. Ümraniye Belediyesi, yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak amacıyla sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.