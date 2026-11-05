  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Bayraktar, 2040 vizyonunu açıkladı! Türkiye'nin enerji planı belli oldu Erdoğan'ın ziyaret ettiği Güney Kore'de büyük siber saldırı! 37 şirket hedef alındı, milyonluk vurgun! Şamil Tayyar herkesin konuştuğu meseleye parmak bastı: Türkiye’nin ihtiyacı, yeni bir intibak düzenlemesidir Trump da Netanyahu da kaybetti! Katilleri sandık çarptı Numan Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Türklerle Kürtler arasında mesele yok! Esas mesele Türkiye ile emperyalistler arasında! Satmaya doyamadılar Seçim yenilgisinin faturası kafir Hegseth’e kesilecek Macron'un kabusu büyüyor: Fransa'da fahiş zamlar bardağı taşırdı Fatma Betül Sayan Kaya adliyede Hedefte değil panikte
Yerel Nuriye Teyze'nin 11 yıllık yol arkadaşı: Ümraniye Belediyesi
Yerel

Nuriye Teyze'nin 11 yıllık yol arkadaşı: Ümraniye Belediyesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Nuriye Teyze'nin 11 yıllık yol arkadaşı: Ümraniye Belediyesi

86 yaşındaki Nuriye Vatan, Ümraniye Belediyesi Yaşlı Hizmetleri Birimi’nin 11 yıldır süren ilgi ve desteğiyle hayatını sürdürüyor.

Tek başına yaşayan Nuriye Teyze, belediyenin sağladığı maddi ve manevi katkılarla kendisini yalnız hissetmiyor. Belediye tarafından işitme cihazı da temin edilen Nuriye Vatan’ın günlük yaşamı kolaylaştırıldı.

Dokuz yıl önce eşini kaybeden, evladı ve yakını bulunmayan Nuriye Vatan, yaşamını yaşlılık aylığı ve sosyal yardımlarla sürdürüyor. Kirada oturan Nuriye Teyze’nin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ümraniye Belediyesi, 11 yıldır kendisiyle yakından ilgileniyor. Bugün de işitme cihazına kavuşan Nuriye Teyze’nin mutluluğu yüzüne yansırken, belediyenin sağladığı bu hizmet günlük yaşamını kolaylaştıran önemli bir katkı oldu. Temel ihtiyaçlarından sosyal desteklere kadar pek çok konuda yanında olunan Nuriye Vatan, belediyenin sunduğu hizmetlerle hayatını daha güvenli ve huzurlu bir şekilde sürdürüyor. Ümraniye Belediyesi, yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak amacıyla sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23