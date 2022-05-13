Ekim 2021'den bu yana Antalyaspor'u çalıştıran, kırmızı-beyazlı kulüple tarihin en uzun yenilmezlik serisini yakalayan Nuri Şahin'in futbolculuk lisansı devam ediyor. Maç kadrolarında ismi halen oyuncu olarak yer alan Nuri Şahin jübile kararı aldı. Akdeniz Manşet Gazetesi'nde yer alan habere göre Nuri Şahin'in Galatasaray karşılaşmasında takımının ligde bir iddiası kalmaması halinde son bölümde sahaya futbolcu olarak çıkacağı ve kendi taraftarı önünde kısa bir süre sahada yer aldıktan sonra kramponlarını tamamen asacağı belirtiliyor.

Nuri Şahin kaç yaşında? Nuri Şahin hangi takımlarda oynadı?

Nuri Şahin 5 Eylül 1988'de Almanya'da dünyaya geldi. 1994'te altyapı kariyerine başlayan Nuri Şahin, 2001-2005 yılları arasında Borussia Dortmund altyapısında forma giydi. 2005'te A takıma yükselen Şahin, Dortmund ile yyollarını 2011'de ayırdı. Nuri Şahin kariyerinde Feyenoord, Real Madrid, Liverpool, Werder Bremen ve Antalyaspor forması giydi.

A Milli Takım forması da giyen Nuri Şahin, Ekim 2021'de Antalyaspor'u çalıştırmaya başladı.