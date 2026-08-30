Nükleer santralde kırmızı alarm! Uçak çaldı, yasak bölgeye daldı

Macaristan'da güvenlik birimlerini harekete geçiren sıra dışı bir olay yaşandı.

Macar basınında yer alan bilgilere göre 24 yaşındaki bir şüpheli, Kalocsa Havalimanı'nda park halinde bulunan Cessna 172 tipi hafif uçağı alarak izinsiz şekilde havalandı.

Şüphelinin rotası ise kısa süre içerisinde çok daha ciddi bir güvenlik alarmına neden oldu.

NÜKLEER SANTRALİN YASAK BÖLGESİNE GİRDİ

Uçağın Macaristan'ın tek nükleer enerji santrali olan Paks Nükleer Santrali üzerindeki uçuşa yasak hava sahasına yöneldiği bildirildi.

Hafif uçağın yasak bölgeye girdikten sonra havada çeşitli manevralar gerçekleştirmesi üzerine güvenlik prosedürleri devreye sokuldu.

Radar sistemleri tarafından takip edilen uçak nedeniyle Macaristan hava kuvvetleri de harekete geçti.

İKİ GRIPEN ACİLEN HAVALANDI

Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi, izinsiz uçuşun tespit edilmesinin ardından müdahale amacıyla iki Gripen savaş uçağının acilen havalandırıldığını açıkladı.

Savaş uçaklarının görevlendirilmesiyle birlikte Cessna 172 yakın takibe alındı.

Nükleer tesisin hava sahasında yaşanan hareketlilik kısa süreli alarma neden olurken şüphelinin uçuşu uzun sürmedi.

KAÇIŞ AYÇİÇEĞİ TARLASINDA BİTTİ

Takibin başlamasının ardından hafif uçak, Paks Nükleer Santrali'ne yaklaşık 20 kilometre mesafedeki bir ayçiçeği tarlasına acil iniş yaptı.

Uçağın iniş sırasında iniş takımlarının hasar gördüğü bildirildi. Hafif yaralanan 24 yaşındaki şüpheli ise uçaktan çıktıktan sonra kaçmaya çalıştı.

BU KEZ DE OTOMOBİL ÇALMAYA ÇALIŞTI

Macaristan polisinin açıklamasına göre şüpheli, ayçiçeği tarlasını geçerek yakındaki karayoluna ulaştı.

Burada yardım istediği bir kişinin otomobilini de çalmaya çalıştığı belirtilen şüpheli bu girişiminde başarılı olamadı.

Polis, şüphelinin kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındığını ve polis merkezine götürüldüğünü açıkladı.

Macar basınında yer alan haberlerde ise 24 yaşındaki kişinin yakalandığı sırada kafasının karışık olduğu ve yönünü kaybetmiş gibi göründüğü aktarıldı.