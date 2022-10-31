Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu uyarısı geldi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürüğü, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, randevu alıp gelmeyen vatandaşların en erken iki hafta sonraya randevu alabileceğini duyurdu.

Müdürlüğün açıklaması şu şekilde:

"Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek olan vatandaşlarımız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu randevularını iptal etmelidir. Aksi taktirde iki hafta sonra randevu verilebilecektir."

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