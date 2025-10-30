Nothing Phone (3a) Lite tanıtıldı

Nothing’in imza şeffaf cam sırtı bu modelde de korunuyor; bildirimler için tek bir Glyph ışık şeridi yer alıyor. 6,77 inç FHD+ AMOLED panel 120 Hz yenileme, 800 nit tipik ve 3.000 nit tepe parlaklık sunuyor. Ekran Panda Glass’la korunuyor; optik ekran içi parmak izi ile 16 MP ön kamera mevcut.

PERFORMANS VE DEPOLAMA: D7300 PRO, 8 GB RAM

MediaTek Dimensity 7300 Pro işlemciyle gelen cihaz 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri sunuyor. microSD kart yuvası ile hafıza genişletilebiliyor.

KAMERALAR: 50 MP OIS ANA SENSÖR

Arkada 50 MP (f/1.9, OIS, 24 mm) ana sensöre 8 MP ultra geniş (15 mm) ve 2 MP makro eşlik ediyor. Telefoto bulunmuyor.

BATARYA VE YAZILIM: 5.000 MAH, ANDROID 15 TABANLI

5.000 mAh batarya 33 W hızlı şarjı destekliyor. Telefon kutudan Android 15 tabanlı Nothing OS (3.x serisi) ile çıkıyor; Nothing, 3 büyük Android güncellemesi ve 6 yıl güvenlik yaması vadediyor.

FİYAT VE SÜRÜMLER: 249/279 AVRO

Siyah ve beyaz renklerle gelen Nothing Phone (3a) Lite, Avrupa’da 128 GB için 249 avro, 256 GB için 279 avro fiyat etiketine sahip.

TEKNİK ÖZELLİKLER (ÖZET)

Ekran: 6.77” AMOLED, 1080×2392, 120 Hz, 3.000 nit tepe

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Pro

Bellek/Depolama: 8 GB RAM, 128/256 GB + microSD

Kameralar: 50 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş + 2 MP makro / 16 MP ön

Batarya: 5.000 mAh, 33 W

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC

Dayanıklılık: IP54

Boyut/Ağırlık: 164 × 78 × 8.3 mm; 199 g