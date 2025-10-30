Nothing Phone (3a) Lite tanıtıldı
Nothing, en uygun fiyatlı telefonu Phone (3a) Lite’ı Avrupa’da 249 avrodan satışa çıkardı. Şeffaf arka tasarım, 120 Hz AMOLED ekran, 50 MP OIS ana kamera ve 5.000 mAh batarya öne çıkan başlıklar.
Nothing’in imza şeffaf cam sırtı bu modelde de korunuyor; bildirimler için tek bir Glyph ışık şeridi yer alıyor. 6,77 inç FHD+ AMOLED panel 120 Hz yenileme, 800 nit tipik ve 3.000 nit tepe parlaklık sunuyor. Ekran Panda Glass’la korunuyor; optik ekran içi parmak izi ile 16 MP ön kamera mevcut.
PERFORMANS VE DEPOLAMA: D7300 PRO, 8 GB RAM
MediaTek Dimensity 7300 Pro işlemciyle gelen cihaz 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri sunuyor. microSD kart yuvası ile hafıza genişletilebiliyor.
KAMERALAR: 50 MP OIS ANA SENSÖR
Arkada 50 MP (f/1.9, OIS, 24 mm) ana sensöre 8 MP ultra geniş (15 mm) ve 2 MP makro eşlik ediyor. Telefoto bulunmuyor.
BATARYA VE YAZILIM: 5.000 MAH, ANDROID 15 TABANLI
5.000 mAh batarya 33 W hızlı şarjı destekliyor. Telefon kutudan Android 15 tabanlı Nothing OS (3.x serisi) ile çıkıyor; Nothing, 3 büyük Android güncellemesi ve 6 yıl güvenlik yaması vadediyor.
FİYAT VE SÜRÜMLER: 249/279 AVRO
Siyah ve beyaz renklerle gelen Nothing Phone (3a) Lite, Avrupa’da 128 GB için 249 avro, 256 GB için 279 avro fiyat etiketine sahip.
TEKNİK ÖZELLİKLER (ÖZET)
Ekran: 6.77” AMOLED, 1080×2392, 120 Hz, 3.000 nit tepe
İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Pro
Bellek/Depolama: 8 GB RAM, 128/256 GB + microSD
Kameralar: 50 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş + 2 MP makro / 16 MP ön
Batarya: 5.000 mAh, 33 W
Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC
Dayanıklılık: IP54
Boyut/Ağırlık: 164 × 78 × 8.3 mm; 199 g