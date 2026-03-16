  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Oscar’a Filistin'e yapılan destek ve Trump yönetimine tepkiler damga vurdu ABD derin devletinden olay çıkış: Türkiye dikkatle izliyor Yunus Akgün’den ayrılık sinyali! ‘Oturur bunu değerlendiririz' Bunlar gündeme gelmesin diye CHP’liler duruşmaları provoke ediyor! İşte Aziz İhsan Aktaş’ın itirafları Yok artık! Tedesco açık açık forvet istemişti: Üstelik En-Nesyri varken 190 bin noktada ilaçlama yapıldı Kokarca savaşında kazanan insanoğlu Müthiş iddia ortaya çıktı: Fenerbahçe Osimhen için 2 kez devreye girdi! Peş peşe müjdeler geliyor Güney Kore'den... Beşiktaşlı Oh'a milli takım müjdesi S-400'ler 48 saat içerisinde ülkeyi ipten aldı: Başkent semalarına yaklaşıyorlardı, peş peşe vuruldular
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Su çiçeği virüsü yıllar sonra neden uyanıyor? Ortaya çıkan bir enfeksiyon ve...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Su çiçeği virüsü yıllar sonra neden uyanıyor? Ortaya çıkan bir enfeksiyon ve...

Çocuklukta geçirilen su çiçeği virüsü vücuttan bir türlü gitmiyor.

#1
Foto - Su çiçeği virüsü yıllar sonra neden uyanıyor? Ortaya çıkan bir enfeksiyon ve...

Çocuklukta geçirilen su çiçeği virüsü vücudu terk etmiyor, sinir köklerinde yıllarca pusuda bekliyor. Uzmanlar, 50 yaş üstü bireyleri, yoğun stres altında olanları ve bağışıklığı zayıflayanları "zona" tehlikesine karşı uyarırken, ilk 72 saatin tedavi için kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

#2
Foto - Su çiçeği virüsü yıllar sonra neden uyanıyor? Ortaya çıkan bir enfeksiyon ve...

Çocukken geçirdiğimiz su çiçeği virüsü aslında vücudumuzu terk etmiyor, aksine, yıllar boyunca sessiz bir bekleyişe geçiyor. Uzmanlar, özellikle 50 yaşını aşmış bireylerde yoğun stres veya zayıflayan bağışıklık sistemiyle birlikte bu virüsün tekrar uyanabileceği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

#3
Foto - Su çiçeği virüsü yıllar sonra neden uyanıyor? Ortaya çıkan bir enfeksiyon ve...

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dermatoloji Uzmanı Dr. Ecem Kaya, çocukluk döneminde geçirilen su çiçeği virüsünün yıllar sonra yeniden aktif hale gelmesiyle ortaya çıkan bir enfeksiyon olduğunu kaydederek, "Özellikle 50 yaş üstü kişilerde, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda, yoğun stres ve üzüntü dönemlerinde, kanser tedavisi alan bireylerde sık görülür" şeklinde konuştu

#4
Foto - Su çiçeği virüsü yıllar sonra neden uyanıyor? Ortaya çıkan bir enfeksiyon ve...

Çocukken vücuda giren virüs tamamen yok olmak yerine sinir köklerine yerleşerek "uyku moduna" geçer. Yıllar sonra vücut savunması düştüğünde ise bu sessiz bekleyiş sona erer. Son yıllarda geliştirilen zona aşısının özellikle 50 yaş üstü bireylerde hem hastalığı hem de komplikasyonları önlemede etkili bir yöntem olduğu değerlendiriliyor.

#5
Foto - Su çiçeği virüsü yıllar sonra neden uyanıyor? Ortaya çıkan bir enfeksiyon ve...

Yeniçağ'ın haberine göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dermatoloji Uzmanı Dr. Ecem Kaya, çocukluk döneminde geçirilen suçiçeği virüsünün yılar sonra yeniden aktif hale gelmesiyle ortaya çıkan bir enfeksiyon olduğunu kaydetti.

#6
Foto - Su çiçeği virüsü yıllar sonra neden uyanıyor? Ortaya çıkan bir enfeksiyon ve...

Suçiçeğine neden olan Varicella Zoster Virüsünün (VZV), hastalık geçtikten sonra tamamen vücuttan kaybolmadığını belirten Uzm. Dr. Kaya, "Sinir köklerinde uyku halinde kalır ve bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda aktifleşebilir. Özellikle 50 yaş üstü kişilerde, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda, yoğun stres ve üzüntü dönemlerinde, kanser tedavisi alan bireylerde sık görülür" diye konuştu.

#7
Foto - Su çiçeği virüsü yıllar sonra neden uyanıyor? Ortaya çıkan bir enfeksiyon ve...

Hastalığın bazen genç ve sağlıklı yetişkinlerde de görülebildiğini aktaran Uzm. Dr. Kaya, "Belirtileri deride yanma, batma ve kaşınma şikayetleriyle başlayabilir. Daha sonrasında birkaç gün içerisinde deride küçük kızarıklık alanları ve bunların üzerinde olan su toplamaları şeklinde, genellikle ağrı eşliğinde görülebilir. Antiviral tedaviler, ağrı kesiciler ve sinir ağrılarına iyi gelen bazı ilaçlar kullanabiliyoruz" diye konuştu.

#8
Foto - Su çiçeği virüsü yıllar sonra neden uyanıyor? Ortaya çıkan bir enfeksiyon ve...

Tedaviye ilk 72 saat içinde başlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Kaya, " Son yıllarda geliştirilen zona aşısı özellikle 50 yaş üstü bireylerde hem hastalığı hem de komplikasyonları önlemede gerçekten etkili bir yöntem" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23