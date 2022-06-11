Norveç vatandaşı Helene'den Mustafa Kemal yorumu! Hala böyle tapınmalar olduğunu görmek...

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Norveç vatandaşı Helene Fatima Saraylı, Bahar Şenlikleri etkinliğinde İzmir Marşı okuyan Kayseri Üniversitesi öğrencilerine eleştiride bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Norveçli Helene, binlerce öğrencinin İzmir Marşı'nı okumasını, "Tapınma" olarak yorumladı.

'Tarihin sayfalarına yapışmadan da ileri gidilir'

Norveç vatandaşı kadın paylaşımında şunları söyledi:

Gençlerin tepkisini çok iyi anlıyorum ama inanın bir Norveçli gözüyle 2022'de hala böyle tapınmalar olduğunu görmek, bizim için çok çok acayip. Norveççe bir söz var: Eroinle İsa'yı değişmek. Yani bir uyuşturucudan diğerine atlamak. Tarihin sayfalarına yapışmadan da ileri gidilir.



