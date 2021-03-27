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Spor Norveç-Türkiye maçının ilk 11’leri açıklandı
Spor

Norveç-Türkiye maçının ilk 11’leri açıklandı

Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başlayan Türkiye, grubun ikinci maçında Norveç ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 18:45:00 -
Norveç-Türkiye maçının ilk 11’leri açıklandı

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç ile karşı karşıya geliyor.

Norveç'teki seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda saat 20:00'de oynanacak maçı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.

Hernadez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti.

İlk 11'ler

Norveç (muhtemel): Jarstein, Meling, Ajer, Strandberg, Svensson, Midtsjo, Thorstvedt, Elyounoussi, Odegaard, Haaland, Sörloth

Türkiye: Uğurcan Çakır- Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz."

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