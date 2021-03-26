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Spor Norveç Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Norveç Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

Norveç Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 Dünya Kupası elemeleri Norveç Türkiye milli maç hangi kanalda, saat kaçta? soruları merak kazandı. İşte Norveç Türkiye maçına ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-03-26 23:20:00 -
Norveç Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

Norveç-Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başlayan A Milli Takım, bir sonraki mücadelede Norveç ile karşı karşıya gelecek. Peki, Norveç-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Norveç Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu Norveç Türkiye maçı, 27 Mart 2021 Cumartesi günü, saat 20.00'da başlayacak. La Rosaleda Stadyumu, Malaga'da oynanacak olan müsabaka TRT1 ekranlarından naklen ekranlara gelecek.

Norveç Türkiye maçı nerede oynanacak?

A Milli Futbol Takımımızın Norveç ile oynayacağı mücadelenin neden Norveç'te değil de İspanya'nın Malaga kentinde oynandığı merak konusu oldu. Milli maçın İspanya'da oynanmasının sebebi koronavirüs pandemisinde uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle, FIFA tarafından karşılaşmanın İspanya'da oynanmasına karar verildi. Aynı sebeple daha önce Azerbaycan - Portekiz mücadelesi, İtalya'da oynanmıştı.

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