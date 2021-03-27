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Spor Norveç Türkiye maçı kaç kaç? Norveç Türkiye maçı canlı skor durumu
Spor

Norveç Türkiye maçı kaç kaç? Norveç Türkiye maçı canlı skor durumu

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç ile karşılaşıyor. Gruptaki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 devirip tarihi bir galibiyete imza atan Ay-Yıldızlılar bu akşam Norveç ile karşılaşıyor. Peki, Norveç Türkiye maçı kaç kaç? İşte saat 20.00'de başlayan Norveç- Türkiye maçından canlı skor durumu...

Yeniakit Publisher
2021-03-27 20:31:00 -
Norveç Türkiye maçı kaç kaç? Norveç Türkiye maçı canlı skor durumu

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti. A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında bu akşam Norveç ile karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor.

Norveç Türkiye maçı kaç kaç?

Norveç - Türkiye: 0-2

İlk 11'ler

Norveç: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjo, Odegaard, Elyounoussi, Berg, Sörloth, Haaland.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

Maçtan dakikalar

28'
Golde asisti yapan oyuncu Yusuf Yazıcı.

28'

0:2
Gol! Çağlar Soyuncu! Skor şimdi 0-2. Türkiye takımı artık daha rahat.

0:1
Gol! Ozan Tufan takımını öne geçiren golü kaydetti. Skor şimdi 0-1.

Senol Günes sahaya süreceği kadroyu açıkladı.
1'
Malaga şehrinde maçın hakemi mücadeleyi başlatan düdüğü çaldı.

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