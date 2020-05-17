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Normalleşme planına bir yenisi daha eklendi: Tarih belli oldu

Türkiye’de koronavirüs vakalarının azalmasının ardından adım adım uygulanan normalleşme planına bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasında yer alan takvime göre 1 Haziran’dan itibaren hastanelerde uygulanan salgın tedbirleri gevşetilecek. Plana göre pandemi hastanelerinin sayısı kademeli olarak azaltılacak, diğer hastaneler hazirandan itibaren koronavirüs öncesindeki gibi hasta kabul edebilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:11:00 -
Normalleşme planına bir yenisi daha eklendi: Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanlığı'nın bakanlıklarla dinamik şekilde izlediği koronavirüs planına göre sağlık sistemindeki normalleşmenin haziranda başlatılması öngörülüyor.

Sağlık sisteminin normalleşme takvimine göre, 1 Haziran'dan itibaren pandemi hastanelerinin sayısı kademeli olarak azaltılacak. Sadece İstanbul ve Ankara gibi vaka sayılarının nispeten fazla olduğu illerde pandemi hastaneleri olacak.

Hijyen desteği talebi

Salgın döneminde nakit akışının bozulduğuna dikkat çeken sağlık sektörü ise Cumhurbaşkanlığı'ndan ve Sağlık Bakanlığı'ndan SUT fiyat artışlarının her yıl makul düzeye endekslenmesini, 3 aylık dönem için geçmiş bir yılın SGK faturalarına göre ödeme yapılmasını ve hijyen tedbirleri nedeniyle artan giderler için destek istedi.

Hijyen tedbirleri nedeniyle giderlerin arttığını belirten sektör temsilcileri, düşmeyen aylık cari giderler nedeniyle destek talep etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sektör temsilcileri, hükümetten mart, nisan, mayıs ayını kapsayan 3 aylık dönemde SGK prim ödemelerinin işsizlik fonundan karşılanmasını, 3 aylık dönem için geçmiş bir yılın ortalama SGK faturasının global bütçe olarak belirlenip ödenmesini, SUT fiyat artışlarının her yıl makul bir artışa endekslenmesini ve COVID-19 sürecinde yerli malzeme üretiminin teşvik edilmesini istedi.

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