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Normal değerin 45 kat üzerinde! İran'da okullar tatil edildi

İran'da ilk ve orta dereceli okullar, normal değerlerin 45 kat üzerinde parçacıklar taşıyan kum fırtınası nedeniyle tatil edildi.

29 Ocak 2019 Salı 15:16
Normal değerin 45 kat üzerinde! İran'da okullar tatil edildi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez kenti Zahidan'da ilk ve orta dereceli okullar kum fırtınası nedeniyle tatil edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Sistan-Beluçistan Meteoroloji Müdürü Muhsin Haydari, eyaletin kuzeyinde rüzgarın saatteki hızının 54 kilometreyi aştığını ve sert rüzgar nedeniyle oluşan zararlı parçacıkların yoğunluğunun metreküp başına 6 bin 757 mikrogram olarak ölçüldüğünü aktardı.

Görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü

Havadaki parçacıkların normal değerlerin 45 kat üzerinde olduğunu dile getiren Haydari, görüş mesafesinin 100 metreye düştüğünü ifade etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Zahidan Havalimanı'nda uçak seferlerinin aksadığını belirten Haydari, ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 15:16
  1. İran
  2. Sistan-Beluçistan eyaleti
  3. IRNA
  4. İran resmi haber ajansı IRNA
  5. Sistan-Beluçistan Meteoroloji Müdürü Muhsin Haydari
  6. Şiddetli rüzgar
  7. Zahidan Havalimanı
  8. ilk ve orta dereceli okullar

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