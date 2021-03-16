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Teknoloji Nokia kötü haberi duyurdu
Teknoloji

Nokia kötü haberi duyurdu

Telekomünikasyon şirketi Nokia, dünya çapında 10 bine yakın çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Dünya genelinde 90 bin çalışanı bulunan telekomünikasyon şirketi, 2016'da telekomünikasyon ekipmanları firması Alcatel-Lucent'i satın aldıktan sonra binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 16:15:00 -
Nokia kötü haberi duyurdu

Finlandiya merkezli telekomünikasyon devi Nokia, maliyeti düşürerek araştırmalara daha fazla yatırım yapmak için gelecek 2 yıl içinde 5 bin ila 10 bin arasında çalışanın işine son vereceğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yeniden yapılandırma çalışmalarının 2023 yılına kadar maliyetinin yaklaşık 600 milyon ila 700 milyon euro arasında olması bekleniyor.

Bulut bilişim ve dijital altyapı araştırmalarına yatırım yapacak

Halihazırda 5G teknolojisi çalışmalarını hızlandıran Nokia, aynı zamanda bulut bilişim ve dijital altyapı araştırmalarına yatırım yapmayı planlıyor.

2016'da da binlerce kişiye işten çıkarılmıştı

Dünya genelinde 90 bin çalışanı bulunan telekomünikasyon şirketi, 2016'da telekomünikasyon ekipmanları firması Alcatel-Lucent'i satın aldıktan sonra binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.

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