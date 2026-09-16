N'Koulou'dan Marsilya'ya Dolmabahçe uyarısı: "İlk 20 dakikası hayati önem taşıyor"

Kariyerinde Olympique Marsilya formasıyla 200'den fazla maça çıkan Kamerunlu milli stoper Nicolas N'Koulou, Beşiktaş ile Marsilya arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarın Dolmabahçe'de oluşturacağı atmosfere işaret ederek "Marsilya adına maçın ilk 20 dakikası hayati önem taşıyor" dedi.

Süper Lig'de Gaziantep FK, 1. Lig'de ise Amed Sportif Faaliyetler ve Sakaryaspor forması da giyen N'Koulou, hem İstanbul'daki atmosfer hem de sahadaki kırılma anları üzerine İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. "Türkiye'de oynadığım için bu atmosferi ve baskıyı çok iyi biliyorum" diyen deneyimli savunmacı, tribünlerdeki gürültünün gözü korkutmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Marsilya'nın ilk dakikalarda nasıl oynaması gerektiğini de tarif eden N'Koulou, "Sakin ve kompakt kalmak, saha içi iletişimi güçlü tutmak şart" ifadesini kullandı. Basit oynayıp ilk ikili mücadeleleri kazanarak özgüven yakalanması gerektiğini söyleyen stoper, "Eğer Marsilya kenetlenmeyi başarırsa bu baskıyı lehine bir motivasyona dönüştürebilir" dedi.

"Büyük maçlar sadece yetenekle kazanılmaz"

Avrupa kupası randevularının psikolojik boyutuna da değinen N'Koulou, en temel unsurun "büyük bir zihinsel güce sahip olmak" olduğunu belirtti. Bu seviyede yeteneğin tek başına yetmediğini, baskıyı yönetmenin, odağı kaybetmemenin ve şartlar zorlaşsa bile kendi kalitesine inanmanın gerektiğini anlatan Kamerunlu futbolcu, "Marsilya'da devasa bir beklenti altında oynarsınız. Taraftarlar sorumluluk alan, saklanmayan oyuncular görmek ister" diye konuştu. Eski futbolcu, "Büyük maçlar genellikle odaklanma, disiplin ve kenetlenme gibi küçük detaylarda çözülür" değerlendirmesini yaptı.

"Beşiktaş, Marsilya'yı geriye itmeye çalışacaktır"

Fiziki gücü yüksek Beşiktaş hücumuna karşı Marsilya savunmasına önerilerini sıralayan N'Koulou, "Beşiktaş kendi sahasında maça çok yüksek bir yoğunlukla başlayacak ve Marsilya'yı geriye itmeye çalışacaktır" dedi. Kamerunlu futbolcuya göre Marsilya savunması baskı altında kalmaktan kaçınmalı, alanları iyi yönetmeli ve geçiş oyunlarına karşı son derece dikkatli olmalı. "İkili mücadelelerde agresif ancak akılcı ve kontrollü olmak gerekiyor. Disiplinli kalıp bu baskıya direnmek anahtar rol oynayacak" şeklinde konuştu.

İki kulübün taraftar kültürünü de kıyaslayan N'Koulou, "Marsilya'da da Beşiktaş'ta da taraftarlar futbolu inanılmaz bir tutkuyla yaşıyor" ifadesini kullandı. Velodrome'un atmosferini de Türk futbolunun atmosferini de iyi bildiğini belirten eski stoper, "Her iki taraftar grubu da basit birer seyirci değil, oyunun doğrudan bir parçası. Takım sahada savaştığı an bunu hisseder ve oyuncuları iterler" diye konuştu ve iki stadı da özel kılanın bu halk tutkusu olduğunu söyledi.

N'Koulou değerlendirmesini şöyle bitirdi: "Benim için kilit faktör, maçın kırılma anlarını yönetebilmek olacak. İki ceza sahası içinde en sakin, en disiplinli ve en bitirici kalan taraf büyük avantaj yakalayacaktır. Çok çekişmeli ve detayların belirleyici olacağı bir maç bekliyorum. Temkinli olmakta fayda var ancak elbette kalbim Marsilya'nın harika bir performans sergilemesinden yana."