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Aktüel LGBT sapkınlığı gözlerini kör etmiş! Özlem Akarsu Çelik meydan okumaya kalktı
Aktüel

LGBT sapkınlığı gözlerini kör etmiş! Özlem Akarsu Çelik meydan okumaya kalktı

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LGBT sapkınlığı gözlerini kör etmiş! Özlem Akarsu Çelik meydan okumaya kalktı

LGBT’li sapkınların avukatı gibi davranan ve bu nedenle sosyal medya hesabı erişime kapatılan Özlem Akarsu Çelik, yeni hesap açarak meydan okumaya kalktı. Çelik’e destek ise Refahyol Koalisyonu olarak kurulan 54. Hükümet'te Turizm Bakanlığı yapan Bahattin Yücel’den geldi.

LGBT’li sapkınların avukatı gibi davranan ve bu nedenle sosyal medya hesabı erişime kapatılan Özlem Akarsu Çelik, yeni hesap açarak meydan okumaya kalktı. Çelik’e destek ise Refahyol Koalisyonu olarak kurulan 54. Hükümet'te Turizm Bakanlığı yapan Bahattin Yücel’den geldi.

Son yıllarda Halk TV Ankara Temsilciliği ve Gazete Duvar gibi sol yayın kuruluşlarında üst düzey görevler alan, halen aktif olarak Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan LGBT’ci Gazeteci Özlem Akarsu Çelik, devlete adeta meydan okumaya kalkarken, destekçileri dikkat çekti.

LGBT sapkınlığını savunan paylaşımları yüzünden sosyal medya hesabı kapatılan Özlem Akarsu Çelik, yeni X hesabından “LGBTİ+ bireylere ve aktivistlere yönelik saldırıları eleştiren paylaşımım nedeniyle kapatılan hesabımın yerine bu hesapla yeniden buradayım. Rahatsız olanlar olmaya devam edebilir, LGBTİ+ hakları, insan haklarıdır. Nokta!” paylaşımında bulundu.

 

SAPKINLIK BİLDİRİSİNE DESTEK VEREN REFAHYOL BAKANI!

LGBT’ci Çelik’i sol mahalleden Seda Selek gibi bazı gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları desteklerken, 20. Dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan ve Refahyol Koalisyonu olarak kurulan 54. Hükümet'te Turizm Bakanlığı yapan Bahattin Yücel’in de Çelik’in sapkınlığı savunmaya devam edeceğini bildirdiği mesajına “Geçmiş olsun. Takip ediyorum” diye yazarak destek vermesi şaşkınlığa ve üzüntüye neden oldu.

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