Canlı yayında yanardağ patladı! Meksikalı yayıncı o anları saniye saniye kaydetti

Guatemala’da Acatenango Yanardağı’na tırmanan Meksikalı yayıncı Adriano Zendejas, canlı yayın yaptığı sırada beklenmedik bir olaya tanıklık etti.

Canlı yayın yapıyordu

Guatemala’da Acatenango Yanardağı’na tırmanırken sosyal medya platformu Kick’te canlı yayın yapan "Maestro Shifu" adıyla bilinen Meksikalı yayıncı Adriano Zendejas, Fuego Yanardağı’nın patladığı anı anbean kayıt altına aldı.

Acatenango ve Fuego ikiz yanardağlar olarak bilinirken, Fuego Yanardağı dünyanın en aktif yanardağlarından biridir. Acatenango ise şu an uykuda olan sakin bir yanardağdır.