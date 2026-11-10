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Otomotiv Nissan’dan Kasım kampanyası! Qashqai ve X-Trail sahiplerine sabit fiyatlı bakım
Otomotiv

Nissan’dan Kasım kampanyası! Qashqai ve X-Trail sahiplerine sabit fiyatlı bakım

Yeniakit Publisher
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Nissan’dan Kasım kampanyası! Qashqai ve X-Trail sahiplerine sabit fiyatlı bakım

Nissan Türkiye, kasım ayına özel satış sonrası kampanyasını duyurdu. 5 yaş üzeri Qashqai modellerinde bakım 9 bin 900 TL, X-Trail modellerinde ise 10 bin 900 TL olarak açıklanırken, 3 yaş üzeri tüm Nissan’larda periyodik bakım ve mekanik parçalarda yüzde 30’a varan indirim sunulacak.

Nissan Türkiye, yaşı ilerleyen araçlarını ilk günkü gibi korumak isteyen müşterilerine yönelik kapsamlı bir satış sonrası paketi açıkladı. Kasım ayı boyunca geçerli olacak kampanyalar, yaygın Nissan modelleri olan Qashqai ve X-Trail'in bir önceki nesillerini kullanan yüz binlerce sürücüyü doğrudan ilgilendiriyor.

 

Kampanya kapsamında 5 yaş üzeri Qashqai sahipleri 9.900 TL, 5 yaş ve üzeri X-Trail sahipleri ise 10.900 TL karşılığında Nissan yetkili servislerinde bakım yaptırabiliyor. KDV dahil açıklanan bu sabit fiyatlar, araç sahiplerine servise gitmeden önce ne ödeyeceklerini bilme imkânı veriyor. Böylece orijinal parça ve uzman teknisyen güvencesi, garanti süresi bitmiş araçlar için daha da ulaşılabilir hale geliyor.

 

Nissan, bakım kampanyasının yanı sıra 3 yaş üzeri tüm Nissan modellerinde periyodik bakım ve mekanik parçalarda yüzde 30'a varan indirimi de Kasım ayında sürdürüyor. Bu indirim, onarım ihtiyacı doğan araç sahiplerinin orijinal parçaya daha düşük maliyetle ulaşmasını sağlıyor.

 

Kampanyalar Kasım 2026 boyunca kampanyaya katılan Nissan yetkili servislerinde geçerli. Kampanya koşulları ve katılımcı servisler hakkında bilgiye Nissan yetkili servislerinden ‘nissan.com.tr’ web sitesinden ve My Nissan Mobil uygulamasından ulaşılabilir.

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