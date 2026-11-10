Prof. Dr. Oytun Erbaş: “Türkiye’nin kaynağı, kök hücresi Anadolu’dur”

Esenler Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında birbirinden önemli isimleri Esenlerlilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda gazeteci Buket Aydın ile Prof. Dr. Oytun Erbaş, “İkisi Bir Arada” adlı programda Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplumsal değişimden aile yapısına, çocuk yetiştirme yöntemlerinden Anadolu kültürüne kadar pek çok konunun ele alındığı programda Prof. Dr. Oytun Erbaş, günümüz toplumunda değişen değer yargılarına ve çocukların yetiştirilme biçimlerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

ÖĞRETMENİN TOPLUMDAKİ DEĞERİ YENİDEN KAZANDIRILMALI

Çocuk yetiştirme konusunda aile ve öğretmenlerin belirleyici rolüne dikkat çeken Erbaş, günümüzde çocukların giderek daha korumacı ve hassas bir ortamda büyütüldüğünü ifade etti. Sosyal medyanın aile yapısı ve çocukların gelişimi üzerindeki etkilerine değinen Erbaş, çocukların başka insanlarla kıyaslanmasının ve sürekli dış etkenlere göre yetiştirilmesinin doğru olmadığını belirtti.

Başarının temelinde disiplinin bulunduğunu söyleyen Erbaş, disiplinin aileden ve toplumsal kültürden kazanıldığını vurguladı. Çocukların eğitiminde ailenin yanı sıra öğretmenlerin de önemli bir otoriteye ve saygınlığa sahip olması gerektiğini dile getiren Erbaş, “Çocuğun terbiyesini aile ve öğretmen verir. İlk yapılması gereken şey, öğretmenin toplumdaki değerini yeniden kazandırmaktır” mesajını verdi.

Erbaş, günümüzde çocuklar arasında artan akran zorbalığına da değinerek ailelerin çocuklarını yetiştirirken sorumluluk, empati ve adalet duygusunu kazandırmaları gerektiğini söyledi.

ÇOCUK, AİLENİN KOPYASIDIR

Toplumsal değişimin aile yapısı üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Erbaş, özellikle orta yaş grubundaki ebeveynlerin bilinçlendirilmesinin önemine işaret etti. Çocukların anne ve babalarının davranışlarını örnek aldığını ifade eden Erbaş, “Çocuk ailenin kopyasıdır” diyerek aile eğitiminin önemini vurguladı.

Medyanın toplumsal değerler üzerindeki etkisine de dikkat çeken Erbaş; televizyon dizileri, gündüz kuşağı programları ve sosyal medyanın aile ilişkilerini, kadın ve erkek rollerini ve çocukların davranışlarını etkilediğini belirtti. Medya içeriklerinin toplumsal değerleri gözeterek hazırlanması gerektiğini ifade etti.

GÜCÜNÜ KÜLTÜREL BİRİKİMDEN ALIR

Konuşmasında Anadolu insanının karakteristik özelliklerine de geniş yer ayıran Erbaş, Anadolu kültürünün yardımseverlik, samimiyet, mütevazılık ve vicdan gibi değerler üzerine kurulu olduğunu söyledi. Anadolu insanının makamı ve unvanı ne olursa olsun halktan kopmaması gerektiğini belirten Erbaş, toplumun temel gücünün bu kültürel birikimden geldiğini ifade etti. Batı'dan alınan toplumsal akımların her zaman Türkiye'nin kendi kültürel yapısıyla örtüşmeyebileceğini dile getiren Erbaş, kültürün binlerce yıllık bir birikimle oluştuğunu ve korunması gerektiğini vurguladı.

Programın sonunda Anadolu kültürünün Türkiye'nin toplumsal ve kültürel temelini oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Oytun Erbaş, geleneksel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini ifade etti. Erbaş, konuşmasını “Türkiye'nin kaynağı, kök hücresi Anadolu'dur” mesajıyla tamamladı.