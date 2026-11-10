Meteorolojiden kar uyarısı: 10 il için saat verildi!

İÇ ANADOLU'YA SÜRPRİZ BEYAZ ÖRTÜ: BUGÜN DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT! Salı gününe başlarken özellikle Marmara ve Ege'de etkili olan sağanak yağışlar, iç kesimlere doğru ilerledikçe yerini dondurucu bir soğuğa ve karla karışık yağmura bırakıyor. Sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Eskişehir, Konya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkisini hissettirirken, Antalya ve Ege kıyılarında ise gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanıyor. Ancak paniğe gerek yok; akşam saatlerine doğru bu yağışlı sistem etkisini büyük ölçüde kaybederek ülkenin batı ve iç kesimlerini parçalı bulutlu bir havaya teslim ediyor. Sadece Kayseri ve Niğde dolaylarında lokal yağışlar akşam saatlerinde de devam edecek. Yine de sıcaklıkların hızla düşeceğini unutmamak ve akşam ayazına karşı hazırlıklı olmak şart.