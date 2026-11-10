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Meteorolojiden kar uyarısı: 10 il için saat verildi!

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Meteorolojiden kar uyarısı: 10 il için saat verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 gün için hava durumunu paylaşırken, 10 il için saat vererek kar uyarısı yaptı.

#1
Foto - Meteorolojiden kar uyarısı: 10 il için saat verildi!

Kasım ayının ortasında kış mevsimi kapıyı aniden ve oldukça sert çaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı 5 günlük son hava durumu haritası, sıcaklıklardaki ani çakılmanın ardından Türkiye'yi bekleyen zorlu günleri gözler önüne seriyor. Salı sabahı İç Anadolu'yu kar ve dondurucu ayazla karşılayan soğuk hava dalgası, hafta sonu yerini megakentleri esir alacak fırtınalara bırakmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Meteorolojiden kar uyarısı: 10 il için saat verildi!

Çarşamba ve Perşembe günleri yaşanacak kısa süreli molaya güvenip hafta sonu için açık hava planı yapanların rotalarını acilen kapalı alanlara çevirmesinde fayda var. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu adeta bir yapboza dönerken, uzmanlar gece saatlerinde yola çıkacak sürücüleri de aniden bastıracak o büyük tehlikeye karşı uyarıyor.

#3
Foto - Meteorolojiden kar uyarısı: 10 il için saat verildi!

İÇ ANADOLU'YA SÜRPRİZ BEYAZ ÖRTÜ: BUGÜN DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT! Salı gününe başlarken özellikle Marmara ve Ege'de etkili olan sağanak yağışlar, iç kesimlere doğru ilerledikçe yerini dondurucu bir soğuğa ve karla karışık yağmura bırakıyor. Sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Eskişehir, Konya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkisini hissettirirken, Antalya ve Ege kıyılarında ise gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanıyor. Ancak paniğe gerek yok; akşam saatlerine doğru bu yağışlı sistem etkisini büyük ölçüde kaybederek ülkenin batı ve iç kesimlerini parçalı bulutlu bir havaya teslim ediyor. Sadece Kayseri ve Niğde dolaylarında lokal yağışlar akşam saatlerinde de devam edecek. Yine de sıcaklıkların hızla düşeceğini unutmamak ve akşam ayazına karşı hazırlıklı olmak şart.

#4
Foto - Meteorolojiden kar uyarısı: 10 il için saat verildi!

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR İÇİN KÖTÜ HABER: ŞİDDETLİ YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR! Çarşamba ve Perşembe günleri ülke genelinde yağışlar büyük ölçüde mola verip yerini daha sakin, parçalı bulutlu bir havaya bıraksa da, bu durum maalesef uzun sürmeyecek. MGM'nin 5 günlük haritasına göre, Cuma gününden itibaren Ege üzerinden yeni ve güçlü bir yağışlı sistem ülkemize giriş yapıyor. Özellikle Cumartesi günü İstanbul, İzmir, Antalya ve neredeyse tüm Batı ve İç Anadolu'yu kapsayacak şekilde kuvvetli sağanak ile gök gürültülü fırtınalar bekleniyor. Hafta sonu için açık hava planı, kısa bir tatil veya etkinlik düşünenlerin rotalarını kapalı alanlara çevirmesinde büyük fayda var; zira şemsiyelerin bile yetersiz kalabileceği oldukça ıslak bir hafta sonu bizi bekliyor.

#5
Foto - Meteorolojiden kar uyarısı: 10 il için saat verildi!

SÜRÜCÜLERE GECE UYARISI: YOĞUN SİS VE GÖRÜŞ MESAFESİNE DİKKAT! Günün hareketli hava olaylarının ardından gece saatlerinde bambaşka bir tehlike ortaya çıkıyor. Gece yarısından itibaren ve Çarşamba sabahının ilk ışıklarında, sıcaklıkların iyice düşmesiyle birlikte başta Marmara, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun pus ve sis hadisesi bekleniyor. Özellikle sabah erken saatlerde işe gidecek olan vatandaşların ve yola çıkacak sürücülerin, aniden düşen görüş mesafesine karşı hızlarını düşürmeleri, sis farlarını kullanmaları ve takip mesafelerini korumaları hayati önem taşıyor.

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