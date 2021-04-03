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Ekonomi Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Ekonomi

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 14:57:00 -
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi 02.04.2021
Son Başvuru Tarihi 16.04.2021
Ön Değerlendirme Tarihi 19.04.2021
Sınav Tarihi 20.04.2021
Sonuç Açıklama Tarihi 21.04.2021

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