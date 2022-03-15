  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nişanlısının köpeğini öldüren polis 1 yıl hapis cezası aldı!
Dünya

Nişanlısının köpeğini öldüren polis 1 yıl hapis cezası aldı!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyaletinde Richard Chinappi isimli bir polis memuru, nişanlısının köpeğini öldürme ve müfettişlere hayvanın ölümü hakkında yanlış ifade verme suçlamalarıyla bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 16:37:00 -
Nişanlısının köpeğini öldüren polis 1 yıl hapis cezası aldı!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyaletinde Richard Chinappi isimli bir polis memuru, nişanlısının köpeğini öldürme ve müfettişlere hayvanın ölümü hakkında yanlış ifade verme suçlamalarıyla bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AFP’nin haberine göre polis Chinappi, bir köpeğe işkence ve polise yalan ihbarda bulunma suçlamalarını Kasım ayında kabul etmişti.

Savcılar, Chinappi’nin 19 Ekim 2021’de beagle cinsi köpeği yakın mesafeden öldürdüğüne dair kanıtlar sundu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Chinappi ilk başta bir ayı saldırısını durdurmaya çalışırken yanlışlıkla köpeği öldürdüğünü söyleyerek saldırısını örtbas etmeye çalıştı.

Köpeğin otopsisi, Chinappi’nin açıklamasıyla çelişen, yakın mesafeden silah açılması sonucu öldüğünü gösterdi.

Soruşturmada ayrıca mutfakta kan izleri olduğu da ortaya çıktı.

Chinappi, soruşturmanın ardından görevden alındı.

Polis memurunun köpeği öldürmesinin ardındaki sebepler kamuoyuna açıklanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay