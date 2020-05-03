Nisan’ın lideri altın oldu

Buğra Kardan

Gram altının 390 lira, ons altının bin 750 doları görmesi karşısında şaşkına dönen yatırım analistleri; “Bu tablo anormal. Ortada talep artışını gerektirecek bir durum yok” diyor. Covid-19’un tedirginliğe yol açtığını anlatan aynı analistler, “Böyle kritik bir dönemde altın değil, para ön plana çıkar. Bu nedenle altına hücum edilmesini garipsiyoruz, doğal ve anlamlı bulmuyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Spekülatörler sahnede

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede spekülatörlerin yeniden sahneye çıktığını belirtti. Altın fiyatlarının artışının suni olduğuna işaret eden Memiş şöyle konuştu: “Vurguncular, yatırımcıları evlere hapsedip sanal ortamdan, internetten al sat yapmayı amaçlıyorlardı. Nisanda bunu denediler. Bir nevi kumar oynattılar. Algıları yönettiler, yatırımcıları yanılttılar. Elbette altın kıymetli, iyi bir yatırım enstrümanı. Ama şu muhakkak ki Covid-19’dan ötürü nakit gereksinimi artıyor, altınlar bir bir bozduruluyor. Bu ortamda fiyatlar neden yükselsin ki? Öbür taraftan düğünler eylül, ekim ve kasım aylarına erteleniyor. Haliyle altın alım satımı yok. Fiyatlar neden rekor kırsın ki? Yatırımcılar, bu aşamada çok ama çok dikkatli olmalı.”

TL’ye geçiş için son fırsat

Dolar kurunun 1 Ocak’tan bu yana yüzde 17 artışında Coronavirüsü (Covid-19) de önemli rol oynuyor. Türkiye’nin virüsü atlatması ve normalleşmeye başlamasıyla TL’nin değerleneceği öngörülüyor. Piyasa uzmanları, önümüzdeki süreçte firmaların üretime ve ticarete başlayacaklarını dile getirerek, “Bu da dövizden TL’ye geçiş için mevcut seviyelerin 2020’nin son fırsatı olabileceğini ortaya koyuyor” dedi.