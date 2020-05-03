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Ekonomi

Nisan'da rekor kırmıştı... Altın yatırımcılarına çok önemli uyarı

Finans Analisti İslam Memiş, Nisan ayında rekor kıran altın fiyatının Mayıs'ta kademe kademe geri çekilebileceği yönünde uyarıda bulundu. Memiş, altının ons fiyatındaki geri çekilmenin, yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 09:59:00 -
Nisan'da rekor kırmıştı... Altın yatırımcılarına çok önemli uyarı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte altın fiyatlarında sert yükseliş görülmüştü. Nisanda rekor kıran altın mayısta kademeli geri çekilebilir.

Altının ons fiyatı geçen ay yaklaşık son 8 yılın en yükseği olan 1747 doları, gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 389,5 lirayı test etti.

Altının ons fiyatı nisanı yüzde 6,95 artışla 1687 dolardan, gram altın ise yüzde 13 değer kazancıyla Ağustos 2018'den bu yana en iyi aylık performansını sergileyerek 379,2 liradan tamamladı.

AA Finans Analisti İslam Memiş, "Mayıs ayı için altının ons fiyatında geri çekilmeler, yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yükselişlerin devam edebilmesi için 1720 ve 1748 dolar seviyelerinin yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Mayısta altının gram fiyatında 340-390 lira aralığını takip edeceğiz. Altının gram fiyatında 370-360-350 ve 340 lira seviyelerinden kademeli alımlar gelebilir" dedi.

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