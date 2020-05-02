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Ekonomi

Nisanda en fazla soğanın fiyatı arttı

İTO verilerine göre, soğan yüzde 32,67 ile fiyatı en fazla artan, taze fasulye yüzde 32,11 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-02 17:43:46 -
Nisanda en fazla soğanın fiyatı arttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 32,67 ile soğan olduğunu bildirdi.

İTO tarafından Nisan 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 77'sinin perakende fiyatı artarken, 33'ünün fiyatı düştü, 132'sinin fiyatı ise değişmedi.

Nisan ayında "Gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyveler" alt grubunda yer alan soğan, yüzde 32,67 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, yüzde 28,21 ile portakal, yüzde 22,79 ile patates, yüzde 22,29 ile limon, yüzde 20,64 ile oturma odası takımı ve yüzde 17,54 ile elma oldu.

- Taze fasulye fiyatı en fazla azalan ürün oldu

Söz konusu dönemde "Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler" alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde 32,11 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün
oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 31,49 ile kabak, yüzde 31,27 ile patlıcan, yüzde 25,83 ile salatalık, yüzde 23,91 ile dergiler olarak gerçekleşti.

Nisan ayında önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)
Soğan
32,67
Portakal
28,21
Patates
22,79
Limon
22,29
Elma
17,54
Muz
12,40
Havuç
11,09
Ispanak
9,78
Pırasa
 6,40
Lahana
5,35
Domates
5,05
Kabak
-31,49
Salatalık
-25,83
Bakla -23,79
Yeşil Soğan
-21,81
Kıvırcık Salata
-11,83
İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler
Yüzde Değişim (%)
Oturma Odası Takımı
20,64
Yemek Odası Takımı
14,93
Yatak Odası Takımı
14,91
Gazoz
8,22
Kolalar
6,98
Mercimek 5,94
Meyve Suları 5,42
Tavuk 5,20
Dergiler -23,91
Gazyağı -19,36
Tüpgaz -12,38
Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)
Taze Fasulye -32,11
Patlıcan -31,27




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