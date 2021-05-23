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Ekonomi Nisanda 8 bin 565 şirket kuruldu
Ekonomi

Nisanda 8 bin 565 şirket kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 22:11:00 -
Nisanda 8 bin 565 şirket kuruldu

Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı mart ayına göre yüzde 21,3 azalarak 10 bin 879’dan 8 bin 565’e gerildi. Kapanan şirket sayısı da yüzde 1,6 azalarak 973’ten 957’ye düştü. Nisanda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 204,5, kapanan şirket sayısı yüzde 130,1 arttı. Türkiye’de nisan ayında 8 bin 707 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Buna göre, nisanda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,3, kooperatif sayısı yüzde 8,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,4 azalış gösterdi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1,6 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 40,2 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 42,9 arttı.

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