Nisan ayında metrelerce karla mücadele devam ediyor!

Tatvan'ın Nemrut Dağı'ndaki turistik yerlerden biri olan Nemrut Krater Gölü'ne ulaşım sağlayan yolda karla mücadele çalışması başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölünün bulunduğu Nemrut Dağı'nda karla mücadele çalışması başlatıldı

Özellikle vadilerde rüzgarın da etkisi ile kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu 13 kilometrelik yolun temizlenmesi için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri 3 iş makinesi, 1 greyder ve 1 kar savurma ile çalışma yürütüyor.