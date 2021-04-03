Nisan ayı dönemine az bir süre kala tecilini bozduran ve askere gitmek için başvuru yapan asker adayları, askerlik yerlerini ve tarihlerini sorgulamaya başladı. Nisan ayı celp dönemi için askerlik yerleri e-Devlet üzerinden duyurulacak. Konuya ilişkin detayları yakından takip eden asker adayları, nisan ayının celp yeri ve tarihlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Nisan 2021 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Nisan ayı 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Askerlik yeri ve tarihi nasıl sorgulanır?

Askerlik işlemlerini tamamlamış olan vatandaşlar, kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümünden “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu” ifadesini sorgulatarak askerlik bilgilerini öğrenebilecekler.