  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Nisan 2021 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
Ekonomi

Nisan 2021 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Askerlik hizmetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, tecilini bozdurdu ve askere gitmek için başvuruda bulundu. Askerlik işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, şimdi ise gözlerini askerlik yerleri ve tarihlerinin hangi tarihte açıklanacağına çevirdi. Konuya ilişkin detayları yakından takip eden asker adayları, nisan ayı celp yeri ve tarihlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, nisan 2021 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 12:27:00 -
Nisan 2021 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Nisan ayı dönemine az bir süre kala tecilini bozduran ve askere gitmek için başvuru yapan asker adayları, askerlik yerlerini ve tarihlerini sorgulamaya başladı. Nisan ayı celp dönemi için askerlik yerleri e-Devlet üzerinden duyurulacak. Konuya ilişkin detayları yakından takip eden asker adayları, nisan ayının celp yeri ve tarihlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Nisan 2021 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Nisan ayı 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Askerlik yeri ve tarihi nasıl sorgulanır?

Askerlik işlemlerini tamamlamış olan vatandaşlar, kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümünden “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu” ifadesini sorgulatarak askerlik bilgilerini öğrenebilecekler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sağlık Bakan Yardımcısı görevden alındı
Sağlık

Sağlık Bakan Yardımcısı görevden alındı

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevden alınarak yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay getirildi.
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
Siyaset

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, muhalefetin sık sık gündeme getirdiği seçimle ilgili, "Bir hükümet kurma bunalımı ort..
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran açıklama: Türkiye 710 milyar dolarda söz sahibi olacak
Ekonomi

Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran açıklama: Türkiye 710 milyar dolarda söz sahibi olacak

Bursa Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı Temel Atma Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tüm Türkiye c..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay