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Nisa bebek için seferber oldular

Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 1 yaşındaki Nisa Gürçay, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin büyük çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

11 Ocak 2019 Cuma 23:43
Nisa bebek için seferber oldular

Alınan bilgiye göre, Bingöl Valiliği koordinesinde çalışmalarını yürüten İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine ulaşan Nursel Gürçay, kızı Nisa'nın hasta olduğunu ve 2 gündür yüksek olan ateşini düşüremediklerini belirterek yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine merkeze bağlı Gökçeli köyü Havar mezrasında bulunan Nisa bebek, ekiplerce yürütülen 2 saatlik çalışmanın ardından Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine ulaştırıldı.

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kabul edilen Nisa bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 23:43
  1. Bingöl
  2. nisa gürçay
  3. kar yağışı
  4. gökçeli köyü

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