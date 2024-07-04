Nilüfer Çayı'nda sürüklenen erkek cesedi bulundu

Bursa'da, sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, “Şu an bir ceset var ama muhtemelen eski bir ceset olduğunu düşünüyoruz. Yani selden veya yağıştan kaynaklanan bir ceset değil, daha önce kaybolmuş olan birisine ait olabilir. Olay yeri incelemesi devam ediyor. Bu konuda bir şey söylemek şu an için erken" dedi.

Olay saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı Nilüfer Çayı Botanik Parkı karşısında meydana geldi. Şiddetli sağanak nedeniyle debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda bir cesedin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, suda sürüklenen üzerinde kimlik çıkmayan cesedi kıyıya çıkardı. Yağış nedeniyle suya kapılan birine ait olup olmadığı değerlendirilen ve erkek olduğu belirlenen ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da bölgeye gelerek bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Demirtaş, "Şu an bir ceset var ama muhtemelen eski bir ceset olduğunu düşünüyoruz. Yani selden veya yağıştan kaynaklanan bir ceset değil, daha önce kaybolmuş olan birisine ait olabilir, ama olay yeri incelemesi devam ediyor. Bu konuda bir şey söylemek şu an için erken" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.