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Spor Nilsson'dan olay sözler: 48 saatte dağıldılar
Spor

Nilsson'dan olay sözler: 48 saatte dağıldılar

UEFA Başkan Yardımcısı Karl Erik Nilsson, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımları kastederek "En az iki çalkantılı gün oldu ve 48 saatte dağıldılar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 17:13:00 -
Nilsson'dan olay sözler: 48 saatte dağıldılar

UEFA Başkan Yardımcısı ve İsveç Futbol Federasyon Başkanı Karl Erik Nilsson, Avrupa Süper Ligi projesine karşı, kıtada seferberlik ilan edildiğini ve bunun başarıya ulaştığını söyledi.

İsveç'te futbol kamuoyu, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla Avrupa Süper Ligi adıyla kurulan yeni girişime şiddetle karşı çıkıyor.

UEFA Başkan Yardımcısı ve İsveç Futbol Federasyon Başkanı Karl Erik Nilsson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "12 takımın başlattığı Süper Lig projesine karşı Avrupa'da genel bir seferberlik ilan edildi. Kulüplerin bir çoğunun geri adım atmasıyla seferberlik başarıya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Oluşumda yer alan takımların kısa sürede dağıldığına dikkat çeken Nilsson, "En az iki çalkantılı gün oldu ve 48 saatte dağıldılar. Avrupa çapında buna hep birlikte direnen taraftarlar, oyuncular, liderler ve politikacılarla inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Uzun vadede de makul bir anlaşmaya varılacağını tahmin ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İsveç Futbol Milli Takımı Basın Sözcüsü Jakop Kakembo Andersson da, lige dahil olan takımların çoğunun organizasyondan ayrılmasından dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.

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