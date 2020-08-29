Nil Nehri'nde yüzyılın en yüksek su seviyesi

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Nil Nehri'nde suların yükselmesi sellere neden oldu.

Meydana gelen sellerde ise yüzlerce evin yıkıldığı bilgisi verildi.

Yüzyılın en yüksek seviyesi

Hartum'un güneyindeki El-Kelakla bölgesinde üç gündür sürdüğü belirtilen şiddetli yağışlar sebebiyle Nil Nehri'nde su seviyesi yüzyılın en yüksek seviyesini gördü.

Su seviyesinin yükselmesiyle beraber seller oluştu ve yüzlerce evin meydana gelen seller nedeniyle yıkıldığı ifade edildi.

Beraberindeki üst düzey yetkililerle birlikte afet bölgesini ziyaret eden Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, burada yaptığı açıklamada, bölge halkı için acilen çadırlar kurulması talimatını verdi.

Sel mağdurlarından Ahmed Salah Abdelrahim ise ailesinin ölümden kurtulduğunu fakat evlerinin yıkıldığını söyledi.

Sudan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 1 Ağustos tarihinden beri süren şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 86 kişi hayatını kaybetmişti.

Sudan Meteoroloji Kurumu, yağışların yarın da süreceği ikazında bulunarak özellikle su kanallarına yakın bölgelerde ikamet edenleri önlem almaları için uyardı.