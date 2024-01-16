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Dünya Nijerya'da yıllık enflasyon arttı
Dünya

Nijerya'da yıllık enflasyon arttı

Yeniakit Publisher
2024-01-16 02:51:00 -
Nijerya'da yıllık enflasyon arttı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da yıllık enflasyon aralık itibarıyla yüzde 28,92'ye çıktı.

Nijerya İstatistik Bürosu (NBS), Aralık 2023'te yıllık enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 28,20'den yüzde 28,92'ye yükseldiğini duyurdu.

NBS, aralık yıllık enflasyon oranının kasıma oranına kıyasla yüzde 0,72 artış gösterdiğini kaydetti.

Aralıkta gıda enflasyonu yüzde 33,93'e yükseldiğini aktaran NBS, özellikle ekmek, tahıl, patates, yağ, süt, et, balık ve akaryakıt fiyatların etkili olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,24 dolar) satılan akaryakıt fiyatları, 620 nairaya (0,80 dolar) çıkarken bu ülkede hayat pahalılığına yol açtı.
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Kaynak: AA

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