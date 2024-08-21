Nijerya'da terör saldırısı
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen terör saldırısında 4 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı yazılı açıklamada, teröristlerin Sokoto eyaletine bağlı Bachaka Kurya Ormanı'nın yakınlarındaki Nijer sınırında, bir askeri birliği pusuya düşürdüğünü belirtti.
Buba, saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiğini kaydetti.
Saldırının ardından asker ile teröristler arasında çıkan çatışmada çok sayıda teröristin öldürüldüğünü aktaran Buba, "Teröristlere ait önemli mühimmat ele geçirildi. Geri kalan teröristler, Nijer'e kaçtı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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