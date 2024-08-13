  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nijerya'da silahlı saldırı: 8 kişi öldü
Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı: 8 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-08-13 03:24:00 -
Nijerya'da silahlı saldırı: 8 kişi öldü

Nijerya'nın Taraba eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Taraba eyaletine bağlı Takum-Wukari kara yolunda yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23