Nijerya'da silahlı saldırı: 8 kişi öldü
Nijerya'nın Taraba eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Taraba eyaletine bağlı Takum-Wukari kara yolunda yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Kaynak: AA
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