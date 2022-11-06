Nijerya'da silahlı kişilerin kaçırdığı 21 çocuk kurtarıldı
Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin kaçırdığı 21 çocuğun kurtarıldığı bildirildi.
Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin kaçırdığı 21 çocuğun kurtarıldığı duyuruldu.
Katsina Eyaleti Emniyet Müdürü Gambo İsa, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Kasım'da eyalete bağlı Faskari bölgesindeki bir tarladan, silahlı kişilerce çocukların kaçırıldığını belirtti.
Olayın ardından polisin operasyon düzenlediğini kaydeden İsa, operasyonda 17 kız ve 4 erkek çocuğun kurtarıldığını aktardı.
Kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden İsa, çocukların ailelerine teslim edildiğini belirtti.
Silahlı kişiler, 2 Kasım'da Katsina eyaletine bağlı Faskari bölgesinde 39 çocuğu kaçırmış, olayın ardından çocuklardan 18'i kaçmayı başarmıştı.