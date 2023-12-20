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Dünya Nijerya'da silahlı kişiler 23 kişiyi kaçırdı
Dünya

Nijerya'da silahlı kişiler 23 kişiyi kaçırdı

Yeniakit Publisher
2023-12-20 09:42:00 -
Nijerya'da silahlı kişiler 23 kişiyi kaçırdı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, silahlı kişilerin 23 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, silahlı kişilerin 23 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Olay, Taraba eyaletinde yaşandı.

Yerel basından derlenen bilgilere göre silahlı bir grup, Taraba eyaletine bağlı Yorro bölgesine baskın düzenledi.

Baskında, aralarında bölge şefinin de bulunduğu 23 kişi kaçırıldı.

Ülkede, son dönemlerde silahlı soygunlar, hayvan hırsızlığı ve fidye için toplu adam kaçırma vakaları yaşanıyor.
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Birçok saldırının motosikletlerle düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmış durumda.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor.

Silahlı kişilere fidye ödenmesi ise yasak kapsamında bulunuyor. (İLKHA)

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