Nijerya'da silahlı kişiler 23 kişiyi kaçırdı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, silahlı kişilerin 23 kişiyi kaçırdığı bildirildi.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, silahlı kişilerin 23 kişiyi kaçırdığı bildirildi.
Olay, Taraba eyaletinde yaşandı.
Yerel basından derlenen bilgilere göre silahlı bir grup, Taraba eyaletine bağlı Yorro bölgesine baskın düzenledi.
Baskında, aralarında bölge şefinin de bulunduğu 23 kişi kaçırıldı.
Ülkede, son dönemlerde silahlı soygunlar, hayvan hırsızlığı ve fidye için toplu adam kaçırma vakaları yaşanıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Birçok saldırının motosikletlerle düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmış durumda.
Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor.
Silahlı kişilere fidye ödenmesi ise yasak kapsamında bulunuyor. (İLKHA)
Gündem
Burası Afrika değil Şanlıurfa! Yol kenarında bu aslanı görenlerin ağzı bir karış açık kaldı! Yetkililer her yerde onu arıyor