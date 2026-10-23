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Dünya Nijerya’da silahlı çete baskını: 33 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya’da silahlı çete baskını: 33 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya’da silahlı çete baskını: 33 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerinin bir köye düzenlediği baskının ardından çıkan çatışmada, 3’ü köy sakini olmak üzere 33 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, çok sayıda motosikletli silahlı kişi çevredeki yerleşim yerlerinden çaldıkları hayvanlarla Zamfara eyaletine bağlı Gummi bölgesindeki bir köye girdi.

Köylüler ve yerel güvenlik güçlerinin saldırganlara karşılık vermesiyle çıkan çatışmalarda, 30 çete üyesi öldürüldü, çok sayıda çete üyesi yaralandı.

Çatışmalarda 3 köylü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçuna idam cezası verilmesine rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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